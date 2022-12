Le Bizzarre Avventure di JoJo: il cosplay di Jolyne di Roxanne Kho con Anastasia è perfetto

Da pochi giorni è disponibile su Netflix la Parte 3 dell'anime Le Bizzarre Avventure di JoJo - Stone Ocean e Roxanne Kho e zackt._ hanno pensato di omaggiare gli ultimi episodi della serie con dei cosplay di Jolyne Cujoh e Anastasia praticamente perfetti.

Jolyne Kujo è la "JoJo" protagonista della parte 6 della celebre opera di Hirohiko Araki e figlia di Jotaro. Un po' come il padre, anche lei è tenace e di buon cuore, nonché una formidabile combattente dotata di grande intuito, che sfrutta per avere la meglio sugli Stand degli avversari. Narciso Anastasia (o Narushisa Anasui nella versione originale) è anche lui un utilizzatore di Stand e si allea con Jolyne per fermare i piani di Enrico Pucci dopo essersi perdutamente innamorato di lei.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, entrambi i cosplay sono praticamente perfetti e fedeli alle controparti originali. I lavoro per ricreare costumi e parrucche è stato indubbiamente certosino, così come per quanto riguarda il make-up.

Che ne pensate del cosplay di Jolyne Cujoh e Anastasia da Le Bizzarre Avventure di JoJo - Stone Ocean realizzato da Roxanne Kho e zackt._?