Pokémon: il cosplay della Professoressa Olim di liensue fa preferire la versione Scarlatto

Pokémon Scarlatto e Violetto come da tradizione nella serie introducono un nuovo cast di personaggi memorabili, chi più e chi meno, che sono fonte di ispirazione anche per i cosplayer. Ce lo dimostra liensue con il suo cosplay della Profesoressa Olim.

La professoressa Olim è un'ex studentessa dell'Accademia Arancia particolarmente interessata ai Pokémon antichi, che svolge delle ricerche nell'Area Zero di Paldea, ovvero nella voragine al centro della regione. Contatterà il giocatore appena entrato nell'accademia, chiedendogli di prendersi cura di un Koraidon e avrà un ruolo centrale nelle vicende del gioco. Olim appare solo in Pokémon Scarlatto. Nella versione Violetto invece c'è il Professore Turim, che al contrario è più interessato a come muteranno i Pokémon in futuro.

Come possiamo vedere il cosplay di liensue è una rappresentazione fedele della Professoressa Olim. C'è tutto: dal camice tipico da professore Pokémon ai vestiti e accessori tribali a tema preistorico che caratterizzano questo personaggio.

