GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 2 dicembre 2022, c'è anche Crash Bandicoot Trilogy

Anche quest'anno sono tornate le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop, che ogni giorni propone nuove promozioni su videogiochi, console e accessori. Tra gli sconti di oggi, venerdì 2 dicembre 2022, troviamo anche le trilogie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy.

Potete accedere alle offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Di seguito l'elenco dei giochi e accessori in sconto con le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop del 2 dicembre 2022:

Spyro Reignited Trilogy

Vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop cambiano ogni giorno, quindi avete tempo fino alla mezzanotte per acquistare uno dei giochi sopracitati a prezzo scontato, se siete interessati.

Che ne pensate delle promozioni lanciate da GameStop oggi?

