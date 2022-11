Genshin Impact: il cosplay di Lisa di karinchama ci prepara all'Update 3.3

Mancano pochi giorni all'uscita dell'Update 3.3 di Genshin Impact, particolarmente importante per i giocatori dello Stivale dato che introduce finalmente la lingua italiana per i sottotitoli. Per ingannare l'attesa ammiriamo il cosplay di Lisa realizzato da karinchama.

Nonostante all'apparenza sembri una bibliotecaria piuttosto pigra e anche un pizzico civettuola, Lisa Minci all'occorrenza si dimostra una maga estremamente potente specializzata in incantesimi elettrici. È uno dei personaggi presenti in Genshin Impact sin dal lancio del gioco e anche uno dei pochi che si sbloccano gratuitamente proseguendo nel gioco. Farà ovviamente compagnia anche ai giocatori nostrani che inizieranno ad esplorare il Teyvat di Genshin Impact con l'Update 3.3 che include l'italiano.

Il cosplay realizzato da karinchama è a modo suo originale e ci propone un outfit alternativo per Lisa, che differisce in particolare per i colori, con l'azzurro al posto del viola, e altri dettagli, come il corsetto, più coprente dell'originale.

Se siete in cerca di altri lavori a tema Genshin Impact, date uno sguardo anche al cosplay di Nilou firmato da peachmilky_ e un altro con protagonista Lisa realizzato da Lada Lyumos. Cambiando genere vi segnaliamo anche il cosplay di Asuna da Sword Art Online realizzato da doll.with.a.gun e quello di Azzurra da Pokémon Spada e Scudo di Ako_cos.

Cosa ne pensate del cosplay di Lisa Minci di Genshin Impact ad opera di karinchama? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.