Genshin Impact Update 3.3: data di uscita in italiano, banner, Genius Invokation e tutte le novità

Oggi Hoyoverse ha presentato su Twitch le novità in arrivo per Genshin Impact con l'Update 3.3 in programma per inizio dicembre. Si tratta di un aggiornamento molto atteso dai giocatori del Bel Paese, dato che introdurrà la tanto agognata localizzazione con sottotitoli in italiano. Sono stati svelati i primi dettagli sul gioco di carte Genius Invokation TCG ("Invokatione del Genio" in italiano), i nuovi banner con il Vagabondo e Faruzan e molto altro ancora. Di seguito trovate un riassunto delle novità principali e il trailer ufficiale dell'aggiornamento.

L'update 3.3 di Genshin Impact si intitola "Lucidità dei sensi, Vacuità dell'esistenza" e sarà disponibile a partire da mercoledì 7 dicembre 2022. Tra una novità e l'altra come da tradizione Hoyoverse ha condiviso tre nuovi codici promozionali per ottenere 300 Primogemme gratis e non solo.

La versione 3.3 includerà nuove missioni della storia, che proseguiranno il filone narrativo di Sumeru e con protagonista Scaramouche, ora conosciuto come il "Vagabondo".

Una delle novità di rilievo è l'introduzione permanente di Invokazione del Genio GCC, il gioco di carte collezionabili di Genshin Impact che permette di sfidare gli NPC del Teyvat e altri giocatori online. Leggiamo la descrizione ufficiale con alcuni dettagli sulle regole:

"Il GCC Invokazione del genio combina l'utilizzo degli elementi in combattimento tipico di Genshin Impact con la creazione di strategie, permettendo sia ai giocatori che ai PNG di duellare tramite le carte ottenute. "

"In una partita a Invokazione del genio, il giocatore deve sconfiggere tutte le carte personaggio dell'avversario utilizzando gli attacchi normali, le abilità elementali e i Tripudi elementali delle proprie carte personaggio. Per assicurarsi la vittoria, è quindi fondamentale utilizzare le carte giuste in modo da innescare reazioni elementali e applicare effetti positivi. Qualsiasi di queste azioni, però, consuma di solito un determinato numero di dadi elementali dell'attributo elementale corrispondente, rendendo il lancio dei dadi all'inizio di ogni turno un'altra variabile importante. Man mano che si sconfiggono PNG a duello, i giocatori potranno riscattare più carte e skin animate dal Negozio di carte."

Verranno aggiunti anche due nuovi set di artefatti con abilità uniche. Desert Pavilion con due pezzi aumenta i danni Anemo, mentre con quattro incrementa la velocità degli attacchi normali e la potenza tutti gli attacchi standard (normali, caricati e dall'alto) quando un attacco caricato va a segno. Flower of Paradise Lost invece con due pezzi aumenta l'Elemental Mastery, mentre con quattro potenzia i danni delle reazioni elementali Bloom, Hyperbloom e Burgeon.

Non mancano all'appello anche nuovi banner e rerun. Nella prima fase del ciclo vitale dell'Update 3.3 di Genshin Impact sarà disponibile il banner con il Vagabondo e il rerun di Arataki Itto, entrambi includeranno Faruzan. Nella seconda fase invece sarà il turno dei banner di Raiden Shogun e Kamisato Ayato.

Il Vagabondo è un personaggio 5 stelle di elemento Anemo e che utilizza i Catalyst. Il suo stile di combattimento si basa su attacchi a distanza con lame d'aria. Con la sua Elemental Skill potenzia gli attacchi normali e attiva vari buff, inoltre permette al The Wanderer di volare per un breve periodo, il che sicuramente tornerà utile anche durante l'esplorazione. La sua Elemental Burst è un attacco ad area elementale dai danni elevati.

Anche Faruzan sfrutta l'elemento Anemo, ma è un personaggio 4 stelle che combatte con gli archi. La sua Elemental Skill potenzia gli attacchi caricati, che inoltre creano dei vortici elementali che attirano i nemici all'interno. I bersagli colpiti inoltre vengono marchiati e ricevono danni Anemo aggiuntivi quando subiscono gli attacchi dei compagni di squadra. Con l'Elemental Burst il personaggio crea un dispositivo che si muove nel campo di battaglia seguendo un percorso a forma triangolare, causando danni elementali ad area e riducendo inoltre la resistenza all'Anemo dei nemici.

L'evento principale dell'Update 3.3 di Genshin Impact è "Akitsu Kimodameshi", basato su una sorta di prova di coraggio nei boschi di Inazuma, dove sono state avvistati dei fantasmi. Ci saranno vari minigiochi, con in palio Primogemme, una Crown of Insight, vari materiali e mora, nonché la spada 4 stelle "Toukabou Shigure".

Gli altri eventi in programma sono "Across the Wilderness", con sfide tempo per tutto il Teyvat; la versione aggiornata di "Windtrace", un evento multiplayer che si basa sul gioco del Nascondino; "Midsty Dungeon: Realm of Sand", con sfide di combattimento ambientate nei dugeon dell'area desertica di Sumeru; infine torna "Leyline Overflow", che garantisce ricompense doppie dai depositi Leyline.