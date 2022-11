Pokémon Scarlatto e Violetto: al via il primo evento Raid Teracristal con Eevee

È iniziato il primo evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con protagonista uno dei Pokémon più amati: Eevee. L'evento è iniziato oggi, venerdì 25 novembre, e proseguirà fino alle a domenica 27 novembre (00:59 della notte tra il 27 e il 28), quindi approfittatene finché siete in tempo.

Con gli eventi Raid Teracristal sarà più semplice trovare determinate specie nei raid o incontrare Pokémon con teratipi specifici e rari, il che è sicuramente utile.

Il primo si chiama "Riflettori puntati su Eevee" e per l'occasione il Pokémon apparirà più spesso nei raid e avrà svariati teratipi, come Acqua, Fuoco ed Erba. Si tratta dunque di un evento da non perdere se non avete ancora catturato un esemplare di Eevee o se volete fare scorta di vari Teratipi per poi associarle alle varie "eeveeluzioni".

Eevee con teratipo Fuoco

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. Inoltre, dovrete soddisfare le seguenti condizioni:

"Per incontrare i Pokémon che compariranno negli eventi Raid Teracristal sarà necessario aver scaricato le ultime News dal Poképortale. Le News dal Poképortale verranno scaricate automaticamente se la tua console Nintendo Switch è connessa a Internet."

"Puoi anche scaricare le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online."