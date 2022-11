The Callisto Protocol: dettagli su nemici e una nuova location sotterranea da incubo

Tramite un post del PlayStation Blog, gli sviluppatori di Striking Distance Studios hanno svelato nuovi dettagli sui nemici di The Callisto Protocol e di una location inedita nel sottosuolo, chiamata "Below".

Aasim Zubair, director of environment art afferma che questa location offrirà grande libertà di esplorazione, con i giocatori che potrebbero scoprire aree segrete e dettagli sul mondo di gioco tramite la narrazione ambientale.

"Below è una location unica perché per la maggior parte è basata su materiali e forme del mondo reale", ha detto Zubair. "Invece del design sci-fi che domina molti degli altri ambienti di gioco, Below permette al giocatore di trovarsi un ambiente più familiare e riconoscibile, dandogli modo inoltre di scoprire dettagli sul primo tentativo dell'umanità di colonizzare la luna morta (di Giove)".

Il character director Glauco Longhi invece ha offerto maggiori dettagli su alcune tipologie di Biofagi, gli spaventosi nemici che affronteremo in The Callisto Protocol.

"Abbiamo iniziato con l'idea di esseri umani infetti in modo che parte della paura è che quello che è successo a loro potrebbe accadere anche a te", ha detto Longhi.

Il character director menziona i Grunt, che sono i nemici meno pericolosi e che hanno ancora buona parte dei loro tratti umani. Quindi "colmano il divario tra gli umani e le creature più mostruose, le loro forme, dimensioni, proporzioni e anatomia sono in qualche modo simile a quelle umane". I Rusher invece si muovono come dei contorsionisti e possono sorprendere i giocatori con la loro rapidità e arrampicandosi su muri e soffitti.

The Callisto Protocol sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC dal 2 dicembre 2022. Giusto oggi abbiamo visto il gioco protagonista di un inquietante spot live action.