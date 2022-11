Fire Emblem Engage: un trailer presenta l'affascinante Ivy

Fire Emblem Engage presenta un altro elemento del suo folto cast con un trailer dedicato ad Ivy, affascinante principessa combattente del Regno di Elusia, di cui vediamo alcune caratteristiche e capacità negli scontri.

Doppiata nella versione giapponese da Yoko Hikasa, Ivy è la prima principessa del Regno di Elusia ed è la sorella maggiore di Hortensia.

Si tratta di una ragazza molto avvenente e misteriosa, come suggerisce l'abito dalla strana foggia e il fatto che sia un personaggio particolarmente silenzioso, anche all'interno delle sequenze d'intermezzo del gioco.

In ogni caso, anche lei è spinta da qualche motivo a cercare gli Emblem Ring nella storia di Fire Emblem Engage, con la sua personalità che probabilmente verrà svelata progressivamente nel corso del gioco. Ivy entra in scena come rappresentante della classe Wing Tamer, dunque specializzata nell'uso delle viverne sulle quali può volare e dalle quali attacca i nemici, ma è anche dotata di notevoli capacità dal punto di vista della magia.

Abbiamo anche modo di vedere qualcosa del Regno di Elusia, un'area dominata dal Hyacinth il "Re Saggio" e dalla principessa Ivy. La nazione venera il Dragone caduto, con una religione legata a tali creature e alla magia.

In precedenza, altri trailer hanno presentato altri personaggi di Fire Emblem Engage come Chloe e Louis. Il nuovo capitolo della serie strategica per Nintendo Switch è atteso per il 20 gennaio 2023.