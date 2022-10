Fire Emblem Engage: presentata Chloe, un nuovo personaggio

Nintendo ha iniziato la campagna marketing di Fire Emblem Engage, pubblicando aggiornamenti regolari sul gioco, soprattutto in Giappone. L'ultimo è dedicato a Chloe, uno dei nuovi personaggi.

Un'immagine di Chloe, da Fire Emblem Engage

Fire Emblem Engage è il gioco con cui esordirà la line up del 2023 di Nintendo Switch, visto che sarà disponibile a partire dal 20 gennaio. Il gameplay vedrà tornare alcuni personaggi storici della serie, cui si sommeranno dei nuovi ingressi. Nintendo sta piano piano mostrando questi ultimi, tra i quali spicca Chloe, ragazza dai capelli colorati.

La voce di Chloe in Giappone sarà di Saori Hayami. Il personaggio è un cavaliere del regno di Firene. Viene descritta come una ragazza semplice, che adora la sua signora, la principessa Celine. Inoltre ama anche leggere fiabe e ammirare paesaggi, nonché andare alla ricerca di un modo per combinare queste sue due passioni.

Oltre alle informazioni riportate, Nintendo ha pubblicato un breve video per mostrarci Chloe in azione sul campo di battaglia. Lo trovate allegato al tweet sottostante.

La sua classe di partenza è Lance Pegasus, ossia impugna una lancia cavalcando un cavallo alato. È resistente alla magia, ma debole contro gli attacchi fisici.

Nelle scorse settimane Nintendo aveva presentato anche altri personaggi di Fire Emblem Engage, come Louis, il lanciere corazzato, e il protagonista, che sembra un VTuber, almeno secondo i fan. Il gioco è stato annunciato con trailer e data di uscita in occasione di un ricchissimo Nintendo Direct.