Fire Emblem Engage: il protagonista sembra un VTuber, una Pepsi e un dentifricio secondo i fan

Durante il Nintendo Direct del 13 settembre 2022, Nintendo ha svelato (tra i vari) Fire Emblem Engage. A spiccare è soprattutto il personaggio principale con i suo look blu/rosso, che non è stato apprezzato da tutti i giocatori, che hanno iniziato a paragonarlo a un Vtuber, alla Pepsi e al dentifricio.

Qui sotto possiamo vedere alcuni commenti pubblicati su Twitter da vari utenti, dopo l'annuncio di Fire Emblem Engage. Nel primo caso vediamo il personaggio di Fire Emblem Engage incollato in una schermata di Apex Legends: in effetti non sapessimo chi sia il personaggio, potremmo scambiarlo per un Vtuber.

Le battute poi non si sprecano anche in altre direzioni, con utenti che paragonano il personaggio di Fire Emblem Engage con il logo della Pepsi (i colori sono quelli, anche nell'ordine giusto in un certo senso).

Oppure a una sorta di mascotte di un dentifricio. Va detto che gli artisti di Twitter si sono messi subito al lavoro, spinti dalla creatività scaturita dall'annuncio di Fire Emblem Engage.

Ovviamente, così come ci sono giocatori che non sono rimasti impressionati dal design del personaggio di Fire Emblem Engage, ce ne saranno altri invece che hanno apprezzato l'idea. È impossibile accontentare tutti.

