Fire Emblem Engage, scopriamo la nuova esclusiva per Nintendo Switch

Per farlo, lo sviluppatore nipponico sembrerebbe aver scelto un'impostazione più tradizionale, tanto fanservice e una meccanica di gameplay davvero stranissima sulla quale non vediamo l'ora di saperne di più. Per il momento, se volete accontentarvi delle nostre congetture in questo speciale di Fire Emblem Engage , non vi resta che continuare a leggere.

Sembra ieri che ci disperavamo perché Nintendo non portava i Fire Emblem in occidente e ora la serie Intelligent Systems sembra diventata un appuntamento praticamente annuale, in una forma o nell'altra. Sono passati pochi mesi dall'uscita di Fire Emblem Warriors: Three Hopes , l'ultima interpretazione in salsa action della serie strategica, che ormai ha quasi trentatré anni sulle spalle, e almeno tre da Fire Emblem: Three Houses , che coi suoi intermezzi in terza persona sposava le dinamiche dei JRPG più tradizionali. Ora tocca a Fire Emblem Engage traghettare il marchio verso nuovi orizzonti.

Engage!

Fire Emblem Engage, il protagonista si chiama Alear

Quel poco che siamo riusciti a capire della trama di Fire Emblem Engage sembrerebbe incentrarla sul personaggio di Alear che, come di consueto, può essere scelto di sesso maschile o femminile: il trailer mostrato durante il Nintendo Direct, in realtà, ce lo mostra solo col suo aspetto maschile, ma possiamo intravedere il look alternativo sull'illustrazione ufficiale del gioco. Alear è un Drago Divino, discendente di una stirpe a lungo venerata, e a quanto pare si sveglierà da un sonno millenario, senza alcun ricordo del passato, per proteggere dal Drago Maligno il mondo di Elyos, un continente formato da quattro regni che circondano una terra sacra. Gli abitanti di Elyos avevano già respinto il Drago Maligno mille anni prima, ricorrendo agli Emblemi: eroi convocati da altri mondi per combattere il nemico.

In pratica, Intelligent Systems ha trovato un espediente un po' banale per mettere insieme, nello stesso gioco, tutti i protagonisti più celebri dei precedenti Fire Emblem. Oltre a Marth, che sembrerebbe essere il più importante, nel corso del trailer vediamo Sigurd e Celica, ma guardando attentamente il dipinto all'inizio del trailer i fan riconosceranno personaggi del calibro di Ike, Lyn, Roy, Leif, Byleth, Corrin e altri.

Sembra che la storia sarà lineare, e che abbandonerà le narrative multiple di titoli come il summenzionato Fire Emblem: Three Houses o il triplice Fire Emblem: Fates per Nintendo 3DS, ma non è detto che non si possano compiere delle scelte - magari decidendo se salvare o meno certi comprimari in determinate circostanze - che portino a finali diversi.

Quel che è certo è che Intelligent Systems non è tornato completamente sui suoi passi e, infatti anche Fire Emblem Engage proporrà una sorta di quartier generale in cui ci potremo muovere liberamente tra una missione e l'altra. Questa funzionalità era stata accennata già nei titoli per Nintendo 3DS, esplorata meglio in Fire Emblem: Three Houses e consolidata nel suo spin-off Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Adesso sembra destinata a diventare un punto saldo, anche se il trailer non lo giustifica a livello narrativo. Nel quartier generale potremo dedicarci ad attività e minigiochi che ci aiuteranno a migliorare i personaggi e i loro legami col protagonista e col resto del suo esercito, ma anche a passatempi che ci permetteranno, tra le altre cose, di cambiare costumi e indumenti ai vari personaggi.

Fire Emblem Engage, il Drago Maligno minaccia il mondo di Elyos

Stando ai leak che erano trapelati in rete negli ultimi giorni e che il trailer sembrerebbe aver confermato almeno in parte, le armi non avranno più durevolezza, e sarà possibile forgiarne di nuove presso il fabbro, peraltro brevemente mostrato nel trailer stesso.

Non sappiamo, tuttavia, se sarà possibile cambiare completamente classe ai vari personaggi, come succedeva negli ultimi Fire Emblem, o se ciascuno di essi sarà vincolato a un ruolo specifico, e quindi a una ristretta selezione di armi. Quest'ultime saranno centrali come sempre: quanto abbiamo visto nel trailer conferma senza alcun ombra di dubbio la presenza della tradizionale trinità che caratterizza la serie da sempre, poi espansa da armi a distanza e incantesimi nel corso degli anni. Anzi, gli scorci dei combattimenti mostrati sembrerebbero mettere le armi in risalto, attraverso icone colorate che compaiono sopra le diverse unità sulla mappa.

Fire Emblem Engage, Marth sembra essere uno degli Emblemi più importanti

Sebbene il character design stia facendo discutere il web, soprattutto sui social più popolari, è innegabile che Fire Emblem Engage appaia, almeno dal trailer, più pulito e curato anche rispetto al già ottimo Fire Emblem: Three Hopes. Le scene d'intermezzo, le interfacce e i menù sfoggiano uno stile molto anime anche per gli standard della serie, e in generale le animazioni nei combattimenti ci sono sembrate più fluide e spettacolari, specialmente durante i critici.

In generale, sembra che Intelligent Systems abbia fatto un discreto passo avanti, soprattutto grazie alla collaborazione con Koei Tecmo - che aveva già lavorato ai Fire Emblem Warriors - e Gust, lo sviluppatore dei giochi di ruolo della serie Aterlier, che in effetti sembrerebbe aver influenzato fortemente il character design. Ora bisogna capire come il gioco si comporterà anche in modalità portatile, dove la minor definizione rischia sempre di sporcare troppo le immagini.