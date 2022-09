Bayonetta 3: una nuova galleria d'immagini ci fa sognare

Bayonetta 3 è pronta a colorare il Natale di Nintendo Switch

Bayonetta 3 sta per arrivare, quindi perché non ammirare il gioco guardando una nuova, ricchissima galleria d'immagini? Si tratta di materiale pubblicato da Nintendo a margine del Direct odierno, dove è stato mostrato l'imminente gioco di PlatinumGames.

Dagli scatti pare evidente che Bayonetta sia in gran forma. Vedremo se riuscirà a stupire come nei primi due capitoli, anche se i fan sono pronti a giurarci. Le immagini sono particolarmente interessante, perché mostrano la strega in azione nella sua forma da farfalla e in quella di ragno. C'è anche un grosso boss, tanto per gradire e, ovviamente, non manca l'azione.

Per il resto vi ricordiamo che Bayonetta 3 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022, in esclusiva per Nintendo Switch, come ribadito dagli annunci odierni.

Per il resto, se vi interessa si conosce già il peso del download del gioco, così potete regolarvi. Se avete bisogno di altre informazioni, potete leggere lo speciale che abbiamo pubblicato lo scorso luglio.