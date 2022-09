Fire Emblem Engage: galleria di immagini e boxart ufficiale presentano il gioco

Fire Emblem Engage è uno dei giochi esclusivi di Nintendo presentati oggi

Vediamo una ricchissima galleria di immagini di Fire Emblem Engage, titolo appena annunciato nel corso del Nintendo Direct di oggi, che mostrano alcuni personaggi, nonché alcuni momenti del gioco. Contestualmente Nintendo ha pubblicato anche il boxart ufficiale.

Vediamo anche ilboxart ufficiale dell'edizione fisica:

Il boxart di Fire Emblem Engage

Come sempre Nintendo è molto corretta con le immagini dei suoi giochi, che prende effettivamente dal gameplay, non limitandosi a costruirle nel motore di gioco solo per fare effetto. Così, oltre a scatti presi dalle sequenze d'intermezzo, possiamo vedere anche immagini di gioco vere e proprie, compresi alcuni combattimenti e una delle mappe. Naturalmente non mancano i ritratti dei vari personaggi principali, nonché quelli di alcuni terribili nemici.

Per il resto vi ricordiamo che Fire Emblem Engage è stato annunciato nel corso del Nintendo Direct di oggi, con tanto di data d'uscita ufficiale: il 20 gennaio 2023. Naturalmente si tratta di un'esclusiva per Nintendo Switch.

"Durante un terribile conflitto con il Drago Maligno, quattro regni hanno unito le forze con eroi di altri mondi per imprigionarlo. Mille anni dopo, questo formidabile nemico sta per liberarsi. Nei panni di un Drago Divino, usa strategie avanzate e ricche opzioni di personalizzazione per realizzare il tuo destino: trovare gli anelli emblemi sparsi per il mondo e riportare la pace nel continente di Elyos. Evoca leggendari eroi di titoli Fire Emblem del passato, come Marth e Celica, e combatti al loro fianco in questa nuova storia. Il celebre sistema di combattimento a turni che contraddistingue la serie Fire Emblem fa il suo ritorno insieme a un cast di nuovi personaggi che puoi personalizzare per creare le tue strategie"