Fire Emblem Engage annunciato con trailer e data di uscita per Nintendo Switch

Il Nintendo Direct di settembre 2022 si è aperto con il botto, con l'annuncio di Fire Emblem Engage per Nintendo Switch, il nuovo capitolo della serie Intelligent Systems. Il gioco è stato presentato con un trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra e che ne svela la data di uscita: il 20 gennaio 2023.

Confermando alcuni dei leak emersi in rete nei mesi scorsi, il protagonista di Fire Emblem Engage sarà un ragazzo o una ragazza dai capelli rossi e blu che si risveglia dopo un sonno durato 1.000 anni. Il gioco presenterà una nuova meccanica che permette al protagonista e i suoi compagni di evocare in campo alcuni dei personaggi storici della serie Fire Emblem, come Mart, Sigurd e Celica.

Per ulteriori dettagli su trama, personaggi e gameplay dovremo attendere maggiori informazioni da Nintendo, che nel frattempo ha confermato che al lancio oltre alla standard edition sarà disponibile anche Fire Emblem Engage: Divine Edition, che include vari contenuti per collezionisti, come un artbook e cartoline. Maggiori dettagli verranno svelati nel prossimo futuro.

Che ne pensate del primo trailer di Fire Emblem Engage? Fatecelo sapere nei commenti.