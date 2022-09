Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse annunciato per Nintendo Switch

Nel corso del Nintendo Direct di oggi è stato annunciato Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse per Nintendo Switch, con anche la finestra di lancio: inizio 2023.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse: una foto dal trailer

Si tratta di un remake dell'omonimo titolo per Nintendo Wii di Koei Tecmo, sviluppato dalla Grasshopper Manufacture di Goichi Suda, risalente al 2008. Nel corso dell'evento si è visto un brevissimo filmato del gioco, che non ha mostrato in realtà molto, a parte la protagonsita.

Da segnalare che il remake di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse era stato svelato da una fuga di notizie degli scorsi giorni. Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per gli appassionati di survival horror, nonché per i fan della serie Fatal Frame che, nonostante sia seguita da una nicchia ristretta di giocatori, continua a vivere.