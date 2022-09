Grasshopper Manufacture ha lanciato una serie di documentari sulla storia dello studio

Grasshopper Manufacture ha deciso di raccontare la sua storia in una serie di documentari, di cui il primo episodio è già disponibile su YouTube. Si comincia ovviamente con il tracciare un profilo del fondatore dello studio, nonché mente creativa dietro a molti dei suoi giochi: SUDA51.

Nel video possiamo vedere Gōichi Suda, questo il suo vero nome, raccontare del suo primo approccio ai videogiochi e di come si sia appassionato alla sviluppo, con tante curiosità interessanti relative all'alba del medium in Giappone.

Il primo gioco sviluppato da Suda fu Super Fire Pro Wrestling 3 per Super NES, cui seguirono molti altri titoli. Il primo a dargli una certa notorietà fu The Silver Case, anche se fu Killer 7 per GameCube e PS2 a consacrarlo come autore visionario ed eclettico.

Il documentario racconta anche della fondazione di Grasshopper Manufacture e dei suoi dubbi e paure, dovuti al suo nuovo ruolo di dirigente e al dover garantire che i suoi dipendenti potessero vivere del lavoro svolto. Insomma, si tratta in generale di un video davvero interessante, che ci dice un po' di più su questo studio giapponese e le persone che ci gravitano attorno.