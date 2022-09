Assassin's Creed Mirage in origine era un DLC di Valhalla, conferma Ubisoft

Stephane Boudon, il creative director di Assassin's Creed Mirage, ha confermato che il gioco per certi versi è nato da una costola di Assassin's Creed Valhalla, dato che in origine era destinato a diventare un DLC dell'ultimo capitolo della serie di Ubisoft.

Stando alle parole di Boudon, nelle primissime fasi dello sviluppo Mirage era stato pensato come un'espansione di Valhalla, ma che successivamente Ubisoft ha visto del potenziale per creare un gioco completo standalone che segnasse un ritorno alle origini della serie.

"Sì, abbiamo iniziato a lavorare a Mirage con l'idea iniziale che sarebbe stato un DLC di Valhalla ed era molto differente al tempo", afferma Boudon in un'intervista con Game Rant. "Quell'idea è rimasta in piedi solo per poche settimane e solo sulla carta. Nelle fasi iniziali dello sviluppo, abbiamo deciso di realizzare un'esperienza standalone con un personaggio completamente nuovo perché abbiamo visto tutto il potenziale per un ritorno alle origini. Ed è stato tutto abbastanza veloce."

Assassin's Creed Mirage

Per i fan di Assassin's Creed più attenti le dichiarazioni di Boudon non sono una novità ma piuttosto una conferma alle indiscrezioni condivise da Jason Schreier di Bloomberg a febbraio di quest'anno, quando all'epoca il gioco era conosciuto ancora con il nome in codice "Rift".

Assassin's Creed Mirage è attualmente in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Amazon Luna, con data di uscita ancora da stabilire.