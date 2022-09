The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: immagini di gioco e della confezione svelate

Al Nintendo Direct del 13 settembre 2022, Nintendo ha svelato la data di uscita e il nome ufficiale del seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il gioco si chiama The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ora, possiamo anche vedere alcune immagini di gioco condivise da Nintendo e la fotografia della confezione del gioco italiano.

Le immagini sono tratte ovviamente dall'ultimo trailer ufficiale di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e ci permettono di vedere vari dettagli di un murale, che sembra narrare gli eventi che avranno luogo in Tears of the Kingdom. Possiamo vedere i boblin (e le varianti) così come guerrieri che li fronteggiano. Vediamo anche la Principessa Zelda, sospesa in aria: sarà di nuovo in pericolo?

Le immagini successive mostrano invece il nostro personaggio che si lancia dall'alto di un'isola, senza preoccuparsi della caduta. Vediamo anche uno dei nuovi poteri di Link, la possibilità di far tornare indietro il tempo per alcuni oggetti specifici che permetteranno ad esempio al nostro personaggio di salire verso l'alto invertendo la caduta di un oggetto. Possiamo vedere anche uno scorcio di Hyrule di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che sembra aver subito le conseguenze di qualche evento per ora non ben definito.

La confezione del gioco, invece, che potete vedere qui sotto, mostra Link sopra un pezzo di terreno sospeso in aria, mentre osserva dall'alto Hyrule. L'artwork ci fa chiaramente intuire come l'avventura ci porterà in cielo, tra le nuvole, puntando molto sulla verticalità.

Confezione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Che ne pensate di queste immagini? Vi raccontano abbastanza del gioco? Potete vedere il trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui.