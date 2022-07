Bayonetta 3: il peso del download svelato da Nintendo

Dopo tanta attesa sappiamo finalmente la data di uscita di Bayonetta 3. Platinum Games e Nintendo hanno annunciato che il prossimo action con la bella Bayonetta come protagonista arriverà su Nintendo Switch il 28 ottobre 2022. Assieme alla data adesso sappiamo anche il peso del download del gioco: dovrete liberare circa 15GB di spazio sul vostro Nintendo Switch per poter installare l'ultima fatica di Platinum Games dall'eShop.

Al giorno d'oggi 15GB non sono molti, ma rispetto agli standard della grande N potrebbe essere considerato un peso notevole. Questa differenza dipenderà dal fatto che Platinum Games ha meno affinità con la console ibrida giapponese, ma anche che le peripezie di Bayonetta, le tante location e, immaginiamo, i tanti filmati di gioco occuperanno uno spazio notevole sull'hard disc della consoole.

Nel caso in cui non sappiate cosa aspettarvi, abbiamo redatto uno speciale di Bayonetta 3 nel quale analizziamo il trailer, come sempre ricco di curiosità e dettagli che andranno poi svelati nel gioco finale.

Il gioco non è ancora pre-ordinabile, ma quando lo sarà dovrete tenere d'occhio la pagina ufficiale sull'eShop italiano per tutte le informazioni.