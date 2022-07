Offerte Amazon: Smart TV Sony Bravia XR 4K in super sconto

Le offerte di oggi per Amazon ci portano vari Smart TV Sony Bravia XR 4K in super sconto. I tagli che abbiamo selezionato sono il 55 pollici XR-55A75K, 55 e 65 pollici XR-65A80K e il gigantesco 83 pollici XR-83A90J. Partiamo con il Sony XR-55A75K, un 55 pollici 4K HDR del 2022 venduto a 1.899€ contro il prezzo che aveva tempo fa di 2.149€. Si parla sempre di un OLED, ultimo modello, dotato della tecnologia Acoustic Surface Audio, che trasforma l'intero schermo in un altoparlante. Passiamo poi ai Sony XR-55A80K e Sony XR-65A80K, due TV della stessa famiglia, venduti rispettivamente a 2.099€ (vecchio prezzo: 2.299€) e 2.949€ (vecchio prezzo: 3.199€). Questi due TV hanno dalla loro l'Acoustic Surface Audio+, che unisce tre attuatori ai due subwoofer per creare un suono che si muove con l'immagine, oltre che una tecnologia OLED capace di dare neri puri e colori eccezionali. Se puntate in alto infine, è disponibile a 5.299€ (contro il prezzo di 5.999€) un 83 pollici, modello Sony XR-83A90J, che unisce tutto ciò che abbiamo visto nei due precedenti modelli e la tecnologia Bravia XR ad uno schermo gigante (nonostante si tratti del modello del 2021).

Sony XR-55A80K

