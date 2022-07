Offerte Amazon: smartphone iPhone 13 mini 512 GB in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano lo smartphone iPhone 13 mini da 512 GB in fortissimo sconto. Il prezzo è migliore persino delle versioni con meno memoria. Lo smartphone Apple iPhone 13 Mini da 512 GB è disponibile in sconto a 899€, con un taglio del 24% (290€): la colorazione alla quale è applicata questa riduzione ad ora è solo l'Azzurra, mentre per quelle più particolari il prezzo sale.

Lo smartphone Apple iPhone 13 Mini è disponibile in varie dimensioni, a partire da 128 GB fino ai 512 GB, ha un display Super Retina XDR da 5,4 pollici e una doppia fotocamera posteriore da 12 MP dotata di stili fotografici, Smart HDR4 e video HDR 4K con Dolby Vision.

Apple iPhone 13 mini 512GB

