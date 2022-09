Freedom Planet 2: trailer annuncia che è disponibile, è il miglior clone di Sonic in circolazione

Disponibile da oggi Freedom Planet 2, come ci ricorda il trailer di lancio ufficiale. Per chi non lo conoscesse, si tratta del seguito di uno dei migliori cloni di Sonic sulla piazza, diventato famoso proprio per essere migliore (a giudizio degli appassionati) di alcuni capitoli ufficiali del franchise di SEGA.

Freedom Planet 2 si presenta ancora più ricco dell'originale, nonostante il gameplay sia rimasto incentrato sulla velocità, come potete vedere chiaramente nel video. Il gioco vanta quattro personaggi giocabili, ognuno con il suo stile di combattimento: Lilac the Dragon (velocità), Carol the Wildcat (combattimento), Milla the Hound (esploratrice) e Neera the Frost Knight (potenza).

Usando questi quattro personaggi, il giocatore dovrà esplorare il mondo di Avalice nella modalità Avventura, pieno di tesori, luoghi da visitare e più di cento PNG animali con cui interagire. Volendo è possibile anche selezionare la modalità Classica, disponibile dopo aver finito l'altra, che consente di accedere più velocemente ai livelli, senza la necessità di viaggiare.

Infine, è possibile mettersi alla prova nell'arena Battlesphere, dove si potranno affrontare diverse fide contro i nemici e i boss già incontrati. Insomma, l'offerta di Freedom Planet 2 sembra essere davvero molto ricca. Per ora potete giocarci solo tramite Steam, dove è possibile anche scaricare la demo ufficiale.