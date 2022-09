Zelda Tears of the Kingdom: il nome è spoiler per Nintendo, ma i fan non capiscono cosa voglia dire

Come forse ricorderete, Nintendo aveva affermato di non voler svelare troppo presto il nome del seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild in quanto sarebbe stato uno spoiler. Ora, sappiamo che il gioco si chiama Tears of the Kingdom, ma i giocatori non stanno capendo cosa voglia dire.

Tramite Reddit, alcuni utenti hanno commentato la questione, spiegando che il nome non dà subito un'idea molto specifica di quel che possiamo aspettarci da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

I fan commentano: "Molto divertente che avevano detto di non poter rivelare il nome quest'anno perché avrebbe rovinato troppo la sorpresa, poi hanno svelato questa cosa e tutti pensano "??? Okay!". Un altro utente risponde: "È stato anche il mio primo pensiero! Ho pensato che il titolo avrebbe avuto la parola "tempo" all'interno e per quello avrebbe rovinato la sorpresa, ma invece no".

Tears of the Kingdom significa "Lacrime del regno", ma la parola "tear" indica anche uno strappo o una frattura: è probabilmente un riferimento al fatto che il mondo è in pezzi e ci sono isole volanti. Questo fatto però era ben noto dal precedente trailer, quindi non è chiaro in che modo il nome del gioco sia spoiler.

Le possibilità sono varie. Prima di tutto, il nome potrebbe contenere un riferimento non ancora compreso o che sarà compreso appena si noteranno altri dettagli dai trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oppure è possibile che quella di Nintendo fosse solo una "scusa" e non ci sia alcuno spoiler. Infine, è anche possibile che Nintendo abbia cambiato nome perché quello inizialmente previsto conteneva effettivamente troppe informazioni e ai creatori non piaceva.

Un utente afferma che forse non è il nome a essere spoiler, ma l'immagine che indica che gli Zonai (una tribù di The Legend of Zelda) saranno presenti nel gioco. Si tratta però solo di una supposizione.

Voi che ne pensate? Vi lasciamo infine alle immagini del gioco e della confezione.