Zelda Tears of the Kingdom: subreddit aperto nove giorni prima dell'annuncio, nessuno si era accorto

Tra i molti annunci di quest'oggi al Nintendo Direct vi è stato il nome ufficiale del seguito di Breath of the Wild: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Si tratta di una novità, non anticipata dai leak. In realtà, però, si è scoperto che qualcuno aveva aperto un subreddit nove giorni fa.

Il subreddit si chiama semplicemente "tearsofthekingdom" ed è stato creato il 4 settembre 2022: non essendoci "The Legend of Zelda" nel titolo, è credibile che nessuno abbia trovato tale subreddit prima dell'annuncio e, in caso a qualcuno sia capitato tra le mani, è normale che non abbia suscitato alcun interesse.

Il creatore, inoltre, è tale "milonssecretcastle" che non ha pubblicato nulla su Reddit. Pare che abbia solo creato il subreddit di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in anticipo e non abbia detto nulla a nessuno. Il suo account è vecchio di pochi mesi e oltre ad aver verificato l'email non ha ottenuto alcun altro riconoscimento.

Subreddit di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Pare proprio che si tratti di un leak "furtivo", fatto in modo tale da non destare sospetti e, forse, pensato per non rovinare la sorpresa ai fan. Potrebbe anche essere la prima mossa di un nuovo leaker, che ha per certo ottenuto l'attenzione degli utenti di Reddit.

Vi segnaliamo infine che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom dovrebbe includere uno spoiler nel nome secondo Nintendo, ma i fan non credono che ve siano.