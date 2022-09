Call of Duty Warzone: streamer usa un flauto dolce come controller e ottiene una kill da cecchino

Il lavoro degli streamer è creare un contenuto che sia interessante da vedere, originale ma al tempo stesso adatto a un ampio pubblico. Scegliere giochi famosi e seguiti aiuta, ma significa anche avere tanta concorrenza. Molti cercano quindi modi per rendersi unici, come lo streamer DeanoBeano che gioca a Call of Duty Warzone suonando un flauto dolce ed è persino in grado di ottenere una kill da cecchino, semplicemente suonando.

L'idea è "semplice", tramite una strumentazione dedicata, lo streamer è in grado di associare a certi suoni certe azioni in gioco, come muovere il mirino e sparare. Ovviamente un controllo di questo tipo non solo obbliga il giocatore a imparare un sistema di intezione completamente diverso (che richiede di pensare in modo diverso), ma rende ogni reazione più lenta e trasforma i movimenti precisi qualcosa di molto complesso, soprattutto in un gioco sparatutto come Call of Duty Warzone.

Lo streamer, nel video, cerca di seguire l'avversario, ma è costretto ad aspettare un movimento più chiaro per poter anticiparlo ed eseguire quindi un colpo precisissimo che gli fa ottenere la kill in un solo colpo. Lo streamer di Call of Duty Warzone dimostra non solo un grande controllo del flauto dolce, ma anche la capacità di agire nel modo più efficiente, anticipando le mosse dell'avversario.

L'abilità di DeanoBeano non dovrebbe però stupire, visto che è da più di un anno e mezzo che si esibisce in questo tipo di imprese: in questo video lo potete vedere vincere nel Gulag, sempre con un flauto dolce.