Disney Dreamlight Valley: tanti personaggi scoperti da un dataminer, sono quelli in arrivo?

Un dataminer di Disney Dreamlight Valley ha svelato alcune informazioni sul gioco, dopo aver scoperto una cartella che indica una serie di file audio per tanti personaggi del gioco, molti dei quali ancora non presenti all'interno del videogame. Sono forse quell in arrivo con futuri aggiornamenti?

Come potete vedere poco sotto nel post di Reddit, l'utente MeowtinDewReddit ha condiviso una lunga lista di Disney Dreamlight Valley che include: Aladdin, Alice, La bestia, Belle, Boo, BoPeep, Buzz, Lo Stregatto, Cenerentola, Tockins, Elastigirl, Eve, La Fata Madrina, Flounder, Flynn, Forky, Frozone (Lucius Best), Gaston, Il Genio, Ade, Hercules, Jafar, Jasmine, Re Tritone, Lumiere, Il Cappellaio Matto, Megara, Mike, Mr Incredible, Naamari, Nala, Olaf, Phil, Il Principe Azzurro, Pumba, La Regina di Cuori, Rafiki, Ralph, Randall, Rapunzel, Raya, Rex, Scar, Sebastian, Shank, Simba, Sisu, Stitch, Sully, Syndrome, Timon, Tuktuk, Vanellope e Woody.

La lista, secondo l'utente di Reddit, include solo personaggi che non sono ancora presenti nel gioco, ma ricordiamo che è già stata confermata con un trailer la presenza dei personaggi di Toy Story all'interno di Disney Dreamlight Valley.

Altri utenti fanno notare che Disney Dreamlight Valley chiede di costruire case per trenta personaggi e attualmente non è possibile farlo visto che non ci sono personaggi sufficienti al momento. L'arrivo di altri personaggi è quindi scontato per molto, ma la domanda se i prossimi saranno inclusi in questa lista.

Ricordiamo infatti che, pur vero che l'informazione proviene direttamente dai file di gioco, non è detto che la lista sia aggiornata e che i prossimi personaggi di Disney Dreamlight Valley siano proprio tra questi. Potrebbero esserci novità in arrivo non incluse in quei file.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Disney Dreamlight Valley.