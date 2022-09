Disney Dreamlight Valley, la recensione di un mondo Disney in continua evoluzione

Neanche un mese fa abbiamo provato Disney Dreamlight Valley su PC, per poi raccontarvi la nostra esperienza. Si è trattato di una prima immersione in un mondo completamente basato su contesti, personaggi e situazioni in salsa Disney e - va da sé - anche solo per questo già perfettamente promettente. Ora però ci siamo: il 6 settembre 2022 Disney Dreamlight Valley potrà essere acquistato praticamente dovunque, dagli smartphone al PC, su PlayStation 5 come su Nintendo Switch, passando naturalmente per le console di Microsoft.

La recensione di Disney Dreamlight Valley non ambisce a raccontarvi tutto ciò che potrete trovare nell'ultima produzione targata Gameloft e questo non solo perché stiamo parlando, di per sé, di un titolo in continua evoluzione, ma anche e soprattutto perché si tratta di un videogioco in accesso anticipato. Ciò significa che sì, potete giocarvi da adesso senza problemi, ma il tutto verrà completato solo nel 2023.

Scopriamo, però, cosa hanno in serbo per il momento Topolino, Merlino, Wrect-It-Ralph e i restanti membri della banda Disney per tutti i nuovi arrivati.