Disney Dreamlight Valley: trailer dell'update di Toy Story, dal Disney & Marvel Games Showcase 2022

Durante il Disney & Marvel Games Showcase 2022 è stato reso disponibile un nuovo trailer dedicato a Disney Dreamlight Valley e precisamente all'arrivo di contenuti a tema Toy Story. Potete vedere il filmato qui sopra. Sarà disponibile questo autunno.

Il trailer ci mostra una stanza dei giochi ispirata a Toy Story, anche se non si tratta della stanza di Andy che conosciamo dai film. Vediamo Buzz e Woody. In questo update, il nostro personaggio sarà piccolo, o per meglio dire la stanza sarà enorme rispetto alle nostre dimensioni, per farci sentire come un giocattolo.

Tra le novità a tema Toy Story per Disney Dreamlight Valley ci saranno anche vestiti per il nostro personaggio, la possibilità di esplorare altre ambientazioni con Woody e Buzz.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Disney Dreamlight Valley è già un prodotto completo, ricchissimo di contenuti, infarcito di missioni, ricco di personaggi Disney; è difficile prevedere quanto e come sarà supportato in futuro, ma - se adeguatamente curato dagli sviluppatori - potrebbe davvero riconfermarsi come il simulatore di vita Disney definitivo. Lato gameplay, del resto, non fa altro che attingere a piene mani da produzioni già pienamente apprezzate dal pubblico (su tutte l'eccellente Animal Crossing), aggiungendovi uno stile personalissimo, per l'appunto disneyano, oltre ai vari personaggi del caso."