Disney Speedstorm, trailer di presentazione al Disney & Marvel Showcase 2022

Disney Speedstorm è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione del Disney & Marvel Showcase 2022, che ha mostrato diverse nuove scene del gioco e ha annunciato che uscirà "presto", anche se non c'è ancora una data d'uscita o un periodo previsto.

Come abbiamo visto in precedenza, Disney Speedstorm è un gioco di corse in stile kart racing con protagonisti vari personaggi del multiverso Disney e Pixar, ognuno caratterizzato da proprie abilità e veicoli speciali, che corrono all'interno di circuiti arzigogolati e ispirati a varie ambientazioni tratte da film e serie di riferimento.

L'ispirazione è chiaramente Mario Kart anche se lo stile di gioco sembra più vicino a Sonic All-Stars Racing, ma il senso è comunque quello: si tratta di correre su veicoli stravaganti e su piste ancora più folli, cercando di arrivare prima degli altri puntando sull'abilità alla guida e nell'utilizzo dei power-up giusti da sferrare contro gli avversari.

Proprio sul confronto con Mario Kart si è concentrato un recente intervento degli sviluppatori, che hanno spiegato in cosa Disney Speedstorm si differenzia dal classico Nintendo, ovvero soprattutto nella gestione dei personaggi e nelle loro differenze, oltre ad alcune caratteristiche del modello di guida.

Disney Speedstorm verrà lanciato come free-to-play ma non ha ancora una data d'uscita precisa, tranne l'indicazione che arriverà "presto" e avrà forse una forma di beta pubblica prima del lancio definitivo.