Gargoyles: Remastered annunciato al Disney & Marvel Games Showcase

In occasione del Disney & Marvel Games Showcase è stato annunciato Gargoyles: Remastered, riedizione con comparto grafico tirato a lucido del platform uscito nel lontano 1995 su Sega Mega Drive e basato sulla serie animata "Gargoyles - Il Risveglio degli Eroi" degli anni '90.

Il gioco è attualmente in sviluppo in collaborazione con Empty Clip, autori di a King's Tale: Final Fantasy 15 e Dead Island: Retro Revenge. A parte questo, non è stato mostrato alcun filmato né sono stati condivisi ulteriori dettagli di Gargoyles: Remastered, come data di uscita e piattaforme di riferimento.

L'originale per Sega Mega Drive segue le vicende della serie animata Disney. Il giocatore impersona Golia, il leader dei Gargoyles, che ha l'obiettivo di distruggere l'Occhio di Odino, un amuleto magico che trasforma chiunque lo indossi ed entrato in possesso di Demona, una spietata Gargoyle, che rappresenta quindi l'antagonista principale dell'avventura.

Durante il Disney & Marvel Games Showcase è stato presentato anche Tron: Identity e il nuovo gioco con Captain America e Black Panther di Amy Henning.