Marvel: trailer del gioco di Captain America e Black Panther dal Disney & Marvel Showcase 2022

Al Disney & Marvel Games Showcase 2022 è stato mostrato il nuovo gioco Marvel sviluppato da Amy Henning per Skydance New Media. Come anticipato da un rumor, si tratta di un gioco dedicato a Captain America e Black Panther.

Il trailer ci mostra una sequenza in CGI che sembra confermare i rumor: il gioco pare ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Possiamo vedere Parigin, forse sotto il controllo nazista. Vediamo anche il logo dell'Hydra e lo scudo di Captain America. Il filmato però afferma anche che ci saranno quattro eroi, due mondi e una guerra. Possiamo anche notare quello che pare essere il Wakanda, alla fine.

Purtroppo sappiamo molto poco di questo nuovo gioco. Non viene nemmeno detto il nome, ma solo che è un nuovo gioco Marvel. Non viene nemmeno indicato il periodo di uscita.

Diteci, qual è la vostra prima impressione? I personaggi e il periodo storico vi sembrano interessanti?