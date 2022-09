Marvel SNAP: data di uscita svelata con un trailer al Disney & Marvel Games Showcase 2022

Nuverse, Second Dinner e Marvel Entertainment hanno annunciato la data di uscita di Marvel Snap per mobile e PC è il 18 ottobre 2022. La novità è stata svelata con un trailer, condiviso durante il Disney & Marvel Games Showcase 2022.

Marvel Snap è descritto come un "adrenalinico gioco di carte con superpoteri" che permette di creara una squadra di eroi e cattivi Marvel e farsi strada nel Multiverso. Ogni sessione di gioco dura al massimo tre minuti. Secondo gli autori, Marvel Snap è "facile da imparare ma difficile da padroneggiare". Il trailer mostra che potremo sfidare gli avversari in tre luoghi casuali, creare un team con 150 carte (al lancio, il numero aumenterà nel corso del tempo) e oltre 80 ambientazioni.

È inoltre disponibile la pagina di pre-regiostrazione di Marvel Snap: i giocatori possono iscriversi ora e ricevere le più recenti informazioni sul gioco, ottenendo l'accesso a partire dal 18 ottobre 2022.

"Non possiamo credere all'incredibile risposta che abbiamo avuto dai giocatori di tutto il mondo che hanno potuto provare MARVEL SNAP durante il nostro periodo di beta quest'estate", ha dichiarato Tom van Dam, Senior Director of BD and Partnerships di MARVEL SNAP (Nuverse). "MARVEL SNAP introduce un tipo di gioco totalmente nuovo e i fan non ne hanno mai abbastanza. Non vediamo l'ora che i giocatori assemblino il loro team definitivo di eroi e cattivi e si scontrino tra loro a partire dal 18 ottobre".

"Abbiamo passato anni ad assicurarci che MARVEL SNAP sia il tipo di gioco che tutti, giocatori e non, non vedono l'ora di prendere e giocare", ha dichiarato Ben Brode, Chief Development Officer di Second Dinner. "Se amate i giochi strategici e dal ritmo incalzante e il brivido di lanciare una mossa potente per fermare il vostro avversario all'ultimo secondo e vincere la partita, amerete assolutamente MARVEL SNAP".