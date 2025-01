Marvel Snap è tornato online dopo il dramma TikTok, ma ora cerca un altro editore

Il blocco di 12 ore TikTok negli Stati Uniti, avvenuto nel fine settimana, ha causato un effetto a cascata anche su altre applicazioni collegate a ByteDance, l'editore del social. Tra queste anche il gioco di carte collezionabili Marvel Snap, finito anch'esso offline per qualche ora (12 ore più di TikTok).

Attualmente è tornato disponibile, anche se non completamente operativo, su tutte le piattaforme. presto però verranno ripristinate tutte le funzioni del gioco, microtransazioni comprese. Comunque sia, quella che possiamo considerare una buona notizia per Second Dinner, lo studio di sviluppo, non lo è per Nuverse, etichetta editoriale posseduta da ByteDance, chiaramente la causa dello stop del gioco. In che senso? Semplicemente, Marvel Snap è alla ricerca di un nuovo editore.