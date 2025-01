Marvel Snap ha un nuovo editore con sede negli USA per evitare nuovi ban: lo sviluppatore svela chi è

Le parole di Second Dinner su Marvel Snap

In un comunicato, Second Dinner ha dichiarato di aver "già firmato gli accordi e iniziato il lavoro per portare quasi tutte le responsabilità operative e di pubblicazione all'interno dell'azienda", con il supporto di Skystone Games, un editore di giochi indie con sede negli Stati Uniti.

"Grazie per l'incredibile supporto e la pazienza dimostrata durante la recente interruzione del servizio negli Stati Uniti. Ora che siamo di nuovo disponibili per il download sugli store di applicazioni mobili, siamo entusiasti di condividere alcune notizie sul futuro di Marvel Snap!"

"Per garantire che questo non accada mai più, e con l'aiuto del nostro attuale editore Nuverse (grazie!), abbiamo già firmato accordi e iniziato i lavori per spostare quasi tutte le responsabilità operative e di pubblicazione all'interno di Second Dinner con il supporto di un nuovo editore con sede negli Stati Uniti, Skystone Games. È stato un lavoro di squadra tra Second Dinner, Nuverse, Skystone e Marvel. Vi ringraziamo ancora una volta per il vostro sostegno: siamo entusiasti di ciò che ci aspetta per Marvel Snap!"

Considerando che Marvel Snap ha ottenuto 116 milioni di dollari di ricavi su mobile nel suo primo anno, è ovvio che la compagnia voglia evitare disservizi che possano allontanare i giocatori (e i loro soldi).