I bagarini stanno vendendo i biglietti per provare Nintendo Switch 2 in anteprima

A quanto pare i bagarini stanno vendendo i biglietti ottenuti prenotandosi per provare Nintendo Switch 2 in anteprima nell'ambito del tour promozionale annunciato in concomitanza con il reveal della nuova console.

Pochi giorni fa Nintendo ha cominciato a informare gli utenti in merito all'approvazione o meno della loro iscrizione a uno degli eventi in questione (in Italia dal 25 al 27 aprile a Milano), che chiaramente sono a numero chiuso.

Ebbene, sembra che i bagarini abbiano colto la palla al balzo, trovando un modo per lucrare anche su questa opportunità e mettendo appunto in vendita i biglietti approvati da Nintendo sui siti d'aste online, nonostante si tratti di prenotazioni non trasferibili.

Sono dunque comparse inserzioni che chiedono fino a 1000 dollari per partecipare alla Nintendo Switch 2 Experience di New York, ad esempio, con cifre eventualmente più basse per gli appuntamenti di Milano, Londra e Madrid.