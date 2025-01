Il team di Helldivers 2 ha veramente voglia di lavorarci per 10 anni? Il CEO parla del supporto al gioco

Il team di sviluppo però vorrà veramente mantenere attivo il gioco per anni e anni? Secondo nuove dichiarazioni, assolutamente sì, anche per i prossimi dieci anni se servisse .

Helldivers 2 è un gioco online e un game as a service, ovvero viene continuamente supportato con l'obiettivo di trattenere i giocatori a lungo termine e spingerli a spendere regolarmente denaro, ad esempio tramite microtransazioni e pass battaglia.

Le parole del capo di Helldivers 2

Parlando nel server Discord ufficiale di Helldivers 2, il capo dello studio Shams Jorjani rivela il tutto quando un fan chiede quando il supporto per il gioco potrebbe terminare. "Finché la gente giocherà", scrive il CEO, "pagherà e noi potremo costruire un business attorno a questo gioco, lo supporteremo fino all'inferno e ritorno". Quanto a lungo esattamente? Jorjani afferma: "se possiamo farlo andare avanti per 10 anni, lo faremo".

Ovviamente dipenderà anche dalla forza d'animo dei dipendenti. Alcuni potrebbero voler prendersi una pausa dal videogioco, ad esempio il direttore creativo Johan Pilestedt ha preso un periodo sabbatico. Jorjani però non sembra condividere la preoccupazione dei fan che la distanza dal progetto di Pilestedt possa influenzare in qualche modo lo sviluppo di Helldivers 2.

"Il responsabile del gioco è Mikael Eriksson e lo è stato negli ultimi anni", spiega il responsabile. "Il ruolo di Johan come creativo senior è quello di supportare tutti i nostri progetti. Quindi sarà assolutamente ancora coinvolto, come lo è stato nell'ultimo anno, dando input su piani di alto livello e collaborando con i designer su alcune cose". Jorjani aggiunge anche "la maggior parte di Helldivers è un lavoro di squadra, non è frutto di una sola figura messianica".

Conclude dicendo che "il superpotere di Johan è sviluppare concetti e giochi da zero". Sebbene Pilestedt "sia stato determinante nel portare Helldivers dove doveva essere", ci sono stati "altri" che alla fine lo hanno "portato al traguardo".