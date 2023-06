Nintendo Switch 2 sarà prodotta in abbondanza per evitare i bagarini

Durante una recente meeting con gli azionisti, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha riferito che la prossima console destinata a succedere a Nintendo Switch verrà prodotta in quantità abbondanti in modo da evitare i bagarini e i problemi che sono emersi con la scarsa disponibilità delle console lanciate di recente.

"Per quanto riguarda le misure di vendita al lancio del nuovo hardware, ci rendiamo conto che la cosa più importante è di produrre e distribuire una quantità di unità in grado di soddisfare la domanda degli acquirenti", ha riferito Furukawa. "Prenderemo poi in considerazione qualsiasi altra condizione emergerà come necessaria".

Ovviamente questo dipenderà anche dall'assetto del mercato globale, visto che la scarsità prolungata di console sul mercato è derivata da una crisi generale data dalla mancanza di materie prime e dalla ridotta capacità produttiva delle fabbriche, causata dalla pandemia da Covid e altre problematiche connesse.

Tuttavia, non sono solo questi i problemi da prendere in considerazione, visto che anche Wii, all'epoca del lancio soprattutto in Nord America, si è ritrovato a dover attraversare un periodo di costante mancanza di disponibilità, dunque evidentemente la casa di Kyoto deve risolvere anche altre problematiche interne.

In assenza di problemi di questo genere, Nintendo cercherà di concentrare la capacità produttiva per soddisfare la domanda del mercato il più possibile. Nel frattempo, è emerso che la prossima console userà sempre il Nintendo Account.