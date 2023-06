Switch: la prossima console userà sempre il Nintendo Account e non è cosa scontata

Switch ha ancora molti titoli in canna, vari dei quali annunciati durante il più recente Nintendo Direct. Ovviamente però la console è alla fine del suo ciclo vitale e sempre di più si parla di una piattaforma che succederà all'ibrida della grande N. Non sappiamo cosa possiamo aspettarci, ma Nintendo ha perlomeno confermato che si continuerà a usare il Nintendo Account già creato su Switch.

Secondo i commenti rilasciati da Furukawa durante un recente Q&A per gli azionisti di Nintendo, il piano è quello di utilizzare l'attuale sistema di Nintendo Account per rendere il salto alla prossima generazione il più agevole possibile per i clienti. Ecco una parte delle parole del presidente di Nintendo, tradotte dal giapponese dall'utente Twitter Genki: "Per quanto riguarda il passaggio da Nintendo Switch alla macchina di nuova generazione, vogliamo fare il più possibile per rendere agevole la transizione dei nostri clienti, utilizzando il Nintendo Account".

Potrebbe sembrare scontato, considerando che da tempo Sony e Microsoft permettono di utilizzare il proprio account console nel passaggio da una generazione all'altra, ma Nintendo è sempre stata "alternativa" sotto questo punto di vista.

Furukawa, presidente di Nintendo

Va inoltre sottolineato che la possibilità di usare l'account Nintendo sulla prossima generazione di console che succederà a Switch non significa per forza che i giochi in formato digitale già in nostro possesso saranno compatibili con tale piattaforma. Non abbiamo conferme o smentite a riguardo, come è comprensibile considerando che Nintendo deve ancora svelare la propria prossima console.

Parlando invece di Switch: Nintendo ha aggiornato il vecchio aggiornamento 16.0.3.