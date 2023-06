Switch: Nintendo aggiorna il vecchio update 16.0.3, non serve riavviare la console

Nintendo ha condiviso un nuovo aggiornamento per l'update 16.0.3, disponibile sin da inizio maggio 2023. Si tratta di un update all'attuale versione di Switch che non richiede nemmeno di riavviare la console.

L'informazione arriva come sempre dal noto dataminer OatmealDome, che ha svelato il dettaglio tramite Twitter. Come potete vedere poco sotto, le uniche novità introdotte da questo aggiornamento alla versione 16.0.3 di Nintendo Switch sono nuova parole aggiunte alla lista di quelle proibite.

Sulla base di quanto indicato, sono state aggiunte alcune parole pensate per dire "Hitler" in modo alternativo, ad esempio "titler" o "hizzler". Tra le altre parole bloccate vi è anche "TERF" (che ricordiamo sta per "trans-exclusionary radical feminism").

OatmealDome ricorda che la lista delle parole proibite non è legata unicamente ai termini volgari od offensivi, ma semplicemente a quelle parole che Nintendo ritiene non dovrebbero essere utilizzare in un contesto di gioco nel quale possono esserci anche dei minori. Anche Covid e "stoner" (fattone) sono parte della lista delle parole proibite.

Come già detto, questo aggiornamento per Switch non cambia versione (si rimane alla 16.0.3) e non richiede di riavviare la console. Per i dettagli sull'update precedente, ecco qui i cambiamenti.