Ninja Theory: quanto ha pagato Microsoft Xbox per gli autori di Hellblade? Non molto in realtà

Ninja Theory è stata acquisita per 117 milioni di dollari da Microsoft, L'informazione è stata condivisa tramite dei documenti della FTC relativi al caso contro l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Xbox.

I documenti della FTC hanno mostrato e-mail interne di Microsoft relativi a studi ed editori da tenere d'occhio per potenziali acquisizioni, e tra i candidati vi erano Bungie e Sega come vi abbiamo già riportato. Nell'e-mail interna che illustrava una proposta di acquisizione di Sega, a pagina 10 c'era un elenco di "transazioni precedenti" che riportava le acquisizioni precedenti di molte aziende diverse, tra cui Sony, Microsoft ed Electronic Arts.

Nell'elenco figurava Ninja Theory, che è segnalata come acquistata per 117 milioni di dollari. Viene anche citata la data in cui l'acquisizione è stata resa pubblica, il 10 giugno 2018 ovvero l'E3 2018, dove Microsoft ha annunciato anche l'acquisizione di Turn 10, Playground Games, Compulsion Games e Undead Labs.

Senua's Saga: Hellblade II

Per avere dei punti di riferimento (basati sui dati noti, chiaramente), Electronic Arts ha acquisito nel 2017 Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi) per 315 milioni di dollari. Microsoft ha invece acquisito Rare nel 2002 per 375 milioni di dollari (ma considerando l'inflazione, oggi sarebbero molto di più). Cercando cifre simili, troviamo ad esempio A Thinking Ape (Single City, Kingdom of Heckfire, Party in my Dorm) acquistata da Embracer Group per 105 milioni nel 2020. Nel 2019, Sony ha acquistato Insomniac Games per 229 milioni. In breve, per un'acquisizione videoludica 117 milioni di dollari non sono poi molti.