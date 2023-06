Project Dragon sarà esclusiva Xbox e PC: è il nuovo gioco degli autori di Hitman

Nell'ambito dell'attuale udienza sull'ingiunzione della FTC contro il tentativo di acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft, sono state mostrate alcune e-mail delle compagnie coinvolte e tra i vari dettagli emersi vi è anche il fatto che Project Dragon di IO Interactive è destinato a essere un'esclusiva console di Xbox Series X|S. Sarà quindi pubblicato anche su PC.

Project Dragon è elencato insieme ad altri titoli di IO Interactive, come l'ancora inedito Project 007, la recente trilogia di Hitman e i vecchi giochi di Hitman dello studio che risalgono a Hitman: Codename 47 del 2000.

Ricordiamo che nel settembre 2022, un rapporto finanziario di IO Interactive ha rivelato che i titoli in sviluppo dello studio, Project Dragon e Project 007, non saranno pubblicati almeno fino all'aprile 2025. Ciò significa che entrambi i giochi sembrano essere sottoposti a lunghi cicli di sviluppo, con la società che prevede addirittura una riduzione dei profitti negli anni fiscali 2023/24 e 2024/25, causati da "lunghe fasi di produzione".

Project Dragon è stato scoperto per la prima volta grazie a un rapporto che affermava che lo studio stava lavorando a un RPG fantasy in collaborazione con l'etichetta editoriale Xbox Game Studios: quella di oggi è una riconferma un po' più certa, visto che parliamo di email ufficiali. I dettagli esatti sul gioco non sono però ancora stati rivelati.