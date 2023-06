Il Signore degli Anelli: svelato il prezzo pagato da Embracer Group per i diritti

La licenza su Il Signore degli Anelli è verosimilmente tra le più ricche, almeno tra quelle riferite al mercato dell'intrattenimento e ai videogiochi in particolare, dunque non stupisce vedere il prezzo pagato da Embracer Group per assicurarsi i diretti sul franchise.

In base a quanto emerso dai documenti finanziari del gruppo svedese, sarebbero stati spesi 396 milioni di dollari per ottenere la licenza per l'utilizzo del marchio e di tutti gli elementi connessi, da sfruttare in videogiochi. Nell'accordo rientra la possibilità di sfruttare nomi, elementi, asset e personaggi legati alle varie produzioni tratte dai libri originali di Tolkien, oltre che questi ultimi, ovviamente.

Considerando che di recente sembra che Amazon abbia acquisito i diritti di Tomb Rider per la bellezza di 600 milioni di dollari (cifra comunque dubbia e non confermata), non sembra nemmeno trattarsi di un'operazione troppo enorme da gestire, sebbene finora abbia portato a scarsi risultati, visto quanto accaduto con The Lord of the Rings: Gollum.

In ogni caso, Embracer resta impegnata sullo sfruttamento del franchise, sul quale seguiranno probabilmente altri giochi nel prossimo futuro: l'intenzione del gruppo è infatti di far diventare Il Signore degli Anelli una delle serie di maggior successo anche nell'ambito dei videogiochi.