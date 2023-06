Final Fantasy 16, video mette a confronto le due modalità grafiche

Final Fantasy 16 include due modalità grafiche, Qualità e Prestazioni, che ElAnalistaDeBits ha voluto mettere a confronto in video per capire quali siano le differenze e, in generale, quale opzione si ponga come il miglior compromesso per giocare.

Come saprete, Digital Foundry ha lodato la grafica di Final Fantasy 16, dicendo però che i 60 fps sono problematici, e questa nuova analisi lo conferma, dicendo che rispetto alla demo non sono stati fatti passi in avanti sul piano della consistenza del frame rate.

Nello specifico, la modalità Qualità del gioco gira a 2160p e 30 fps, sebbene la risoluzione reale sia un 1440p dinamico e in alcuni casi si scenda addirittura a 1080p. Offre asset migliori per quanto riguarda ombre, filtro anisotropico e alcuni effetti di post-processing.

La modalità Prestazioni scende invece a 1440p e 60 fps, anche in questo caso con risoluzione reale inferiore, pari a 1080p dinamici, ma sacrifica il dettaglio per poter puntare a quel target, che come detto non riesce a mantenere in maniera costante. Peraltro tutte le sequenze di intermezzo girano a 30 fps in modalità Qualità.

ElAnalistaDeBits parla di caricamenti estremamente veloci, meno di otto secodni per avviare il gioco, e in generale di un comparto artistico davvero straordinario, sebbene sul piano squisitamente tecnico il motore grafico di Final Fantasy 16 appaia inferiore al Luminous Engine o all'Unreal Engine 4.

Avete letto la nostra recensione di Final Fantasy 16?