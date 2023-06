Trepang2 arriverà su PS5 e Xbox Series X|S nel 2023, disponibile oggi su PC

Il publisher Team17 ha annunciato che Trepang2, il nuovo sparatutto in prima persona con elementi sovrannaturali che ha raggiunto una certa notorietà su PC, dove esce oggi, arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023, con data d'uscita ancora da precisare.

Sviluppato da Trepang Studios, team creato appositamente per questo progetto, il gioco si presenta come una sorta di successore spirituale della serie F.E.A.R., recuperando in effetti alcuni elementi caratteristici di questa.

Il gioco arriva oggi su PC e potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Trepang2 effettuata proprio su tale piattaforma, ma presto arriverà anche su console.

Lo sparatutto mischia un gameplay piuttosto veloce e dinamico, colonna sonora metal e ambientazione che mette insieme elementi militari moderni con venature da horror sovrannaturale, all'interno di una campagna esplosiva e modalità di gioco alternative come Orda e simili.

Protagonista della storia è una sorta di super-soldato creato in laboratorio, che si ritrova a fuggire dalla zona altamente protetta e militarizzata, gestendo le proprie abilità speciali oltre all'utilizzo delle armi da fuoco, per un gameplay misto tra action e shooter che promette meccaniche piuttosto particolari.

Trepang2 è disponibile da oggi su PC, come riporta il trailer di lancio riportato qui sopra, ma arriverà nel corso del 2023 anche su PS5 e Xbox Series X|S.