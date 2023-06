Sviluppato da Trepang Studios ed edito da Team17 , questo sparatutto farà contenti i nostalgici di Crysis grazie ai super poteri del protagonista che ricordano moltissimo quelli della Nanosuit. L'invisibilità è al centro delle sezioni stealth (tutte opzionali e affrontabili sempre ad armi spianate) mentre al posto dell'armatura dei Crytek c'è una funzione per rallentare il tempo. Trepang2 è un gioco schizofrenico perché nei suoi 11 livelli (sette di storia principale e quattro di missioni secondarie) passa dall'essere un survival con pistola e torcia, a un horror psicologico con ambienti surreali, senza dimenticare di diventare uno sparatutto arrogante con orde di nemici da affrontare alla Doom per finire con zombie e mutanti da massacrare in poco tempo per far esplodere un reattore.

Ci siamo già chiesti in passato se un gameplay solido, divertente, ma con nulla di originale basti a tenere in piedi un videogioco. Durante la recensione di Trepang2 ci siamo fatti la tessa domanda e dati la stessa risposta di sempre: sì. Questo sparatutto è un frullato caotico di generi e citazioni in cui, se dovessimo prendere i considerazione i suoi singoli elementi, vedremmo un titolo che fatica a stare in piedi. Preso nel suo insieme, però, regala un'esperienza intrinsecamente divertente, a tratti piacevolmente horror e in alcuni casi sfacciatamente cafona.

Svegliati 106

Trepang2 non verrà ricordato per la sua narrativa sensazionale, ma perché è un'esperienza intrinsecamente divertente e che non smette mai di intrattenere

La storia di Trepang2 inizia in medias res con il protagonista, il Soggetto 106, che viene salvato da un sito nero di una malvagia multinazionale, la Horizon Corporation, che fa da antagonista principale per tutto il gioco. Il primo livello è molto semplice e diretto e consiste in qualche segmento furtivo intervallato dalle solite stanzone piene di nemici che vi arriveranno addosso a ondate. Ogni missione ha un boss finale più o meno potente da dover eliminare attraverso battaglie che non sono mai semplici. Già a metà del secondo livello, però, diventa immediatamente chiaro che le cose non sono semplici come sembrano. I vostri avversari iniziano a rivelare dei segreti a darvi degli indizi che, sul finire del gioco si incastrano in un puzzle che rivela il colpo di scena finale. Purtroppo, sia nelle singole missioni sia in generale c'è davvero poco di originale a livello narrativo. Gli stereotipi sono parecchi e le motivazioni degli avversari lasciano molto a desiderare. Il bello di Trepang2, però, è che tutto questo è assolutamente irrilevante perché il gameplay caotico e stravagante riesce a intrattenere e a divertire lasciando alla narrativa un ruolo di secondo piano.

Nonostante la poca originalità, bisogna riconoscere agli scrittori del gioco una certa bravura nel collegare livelli e scenari così distanti tra di loro. Da un'ambientazione militaresca alla Metal Gear Solid, infatti, si passa ai laboratori pieni di zombie in stile Resident Evil, dal surrealismo inquietante di un horror psicologico come Alan Wake al futurismo tecnologico di Crysis. Le transizioni non sono sempre perfette, ma l'esperienza risulta coerente, una volta conclusa: tante parti diversi che si mescolano insieme e formano un'esperienza piacevole.

A livello narrativo quello che da lontano sembra un difetto, ma da vicino fa sorridere, è il doppiaggio inglese che crediamo sia stato immaginato come volutamente esagerato per citare le grandi avventure d'azione del passato. Tanto la direttrice delle operazioni quanto i compagni di viaggio sembrano intrappolati in un film d'azione di serie B anni '80. All'inizio è leggermente straniante ma poi diventa un piacevole siparietto comico tra un livello e l'altro.