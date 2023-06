Starfield: petizione chiede di renderlo esclusivo per PS5, anche per il bene di Microsoft

Bethesda è una compagnia di Microsoft e Starfield arriverà unicamente su PC e Xbox Series X|S. Questo è chiaro e certo, ma non tutti lo accettano. Una persona ha infatti pubblicato su Change.org una petizione intitolata "Rendi Starfield un'esclusiva PS5!!!" nella speranza di ribaltare queste circostanze.

"Questa petizione è importante!", dichiara Benjamin Dickey, l'organizzatore, mentre presenta un lungo testo che illustra le ragioni alla base della sua decisione. Il suo obiettivo è rendere Starfield un'esclusiva per PlayStation 5, anni dopo che l'acquisizione di Bethesda è stata finalizzata e solo tre mesi prima della pubblicazione di Starfield. Inoltre, anche i futuri giochi di Bethesda non devono essere esclusivi per Xbox.

Dickey cita le ragioni della sua petizione, come il fatto che i giochi funzionano meglio su PS5 e vendono di più su PlayStation. Parla anche del fatto che Microsoft potrebbe applicare prezzi più alti per i suoi giochi sul Microsoft Store e che i giocatori di Xbox stiano diffondendo notizie su Starfield con l'unico intento di turbare i giocatori PlayStation. "È una manovra psicologica", afferma.

Inoltre, Dickey pensa anche che questa sia la cosa giusta da fare per il bene di Microsoft e di Starfield stesso, perché, secondo la sua visione del mondo, il gioco sarebbe pessimo se venisse pubblicato su Xbox, mentre se venisse pubblicato su PlayStation sarebbe un buon gioco, secondo le sue parole.

Infine, scrive, "Firmare questa petizione è solo l'inizio. Dobbiamo andare a protestare presso i punti vendita GameStops e Walmarts alla data di pubblicazione di Starfield. Dobbiamo presentare una legislazione ai nostri rappresentanti locali per OBBLIGARE Microsoft a rispettare le regole. Dobbiamo uscire in massa e impedire alle persone di acquistare copie nella data di lancio. Ancora meglio, andate online e segnalate tutti i video che vedete che elogiano Starfield fino a quando non lo renderemo un'esclusiva per noi e SOLO per noi."

Al momento della scrittura, più di mille persone al mondo hanno firmato la petizione, come potete vedere nell'immagine qui sotto. Ovviamente questa operazione non avrà alcun tipo di effetto, ma ci permette di capire che vi sono persone seriamente turbate da una questione come un videogioco pubblicato in esclusiva. Anche ammesso che il creatore di questa petizione stia solo scherzando (non sappiamo perché sia divertente, ma per qualcuno potrebbe esserlo), ci sono comunque mille persone che hanno firmato: difficile che tutte l'abbiano fatto in modo non serio.

Speriamo che Dickey non scopra che Starfield è come "cinque o sei giochi in uno", potrebbe sentire il bisogno di fare altre cinque o sei petizioni.