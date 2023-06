Marvel's Spider-Man 2 per PS5: prenotazione Amazon in sconto ancora disponibile

Marvel's Spider-Man 2, il gioco esclusivo per PS5 di Insomniac Games, è attualmente ancora disponibile alla prenotazione tramite Amazon Italia a prezzo scontato. Invece di 79.99€, il gioco è attualmente a 69.99€. Si tratta di una valida offerta. La data di uscita è il 20 ottobre 2023. Ricordiamo anche che il preordine garantisce l'accesso a una serie di contenuti aggiuntivi. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre vi indichiamo che questa è una prenotazione a prezzo minimo garantito. Cosa significa? È semplice: se voi ora fare il preordine, al momento della spedizione pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon tra oggi e il 20 ottobre 2023. Se ci fosse uno sconto migliore di quello di oggi, tale prezzo si applicherebbe in automatico al vostro ordine senza che vi sia bisogno di fare nulla. Non dovrete seguire l'andamento del prezzo e non dovrete rifare l'ordine. Inoltre, la prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione a costo zero. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Parlando invece di Marvel's Spider-Man 2, vi ricordiamo che si tratta del terzo capitolo della serie di Insomniac Games e per l'occasione i giocatori potranno controllare sia Peter Parker che Miles Morales. La coppia avrà vari nemici da affrontare, compreso Venom. Il simbionte, inoltre, contamina Peter che ne utilizza i poteri nel gioco, diventando più aggressivo e brutale. Anche in termini di gameplay vi sono varie novità per quanto riguarda le novità e le capacità di movimento. Infine, i bonus aggiuntivi includono costumi, gadget e punti abilità. Potete vedere i dettagli in questa immagine.