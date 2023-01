Tomb Raider: Amazon ha acquisito i diritti per 600 milioni di dollari?

Tra le varie voci che riguardano Tomb Raider e Amazon di questi giorni ce n'è una che parla anche di un'acquisizione totale dei diritti sul franchise, che sarebbero passati in possesso del colosso dell'e-commerce per 600 milioni di dollari.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla questione, ma la voce sembra sia partita da Fellowship of Fans, un sito dedicato a Il Signore degli Anelli. All'interno di una notizia che riguarda la presunta chiusura dei rapporti tra Middle-earth Enterprises e Warner Bros. sui diritti dei libri di Tolkien, viene lanciata in mezzo anche la questione di Tomb Raider.

"Embracer Group ha venduto i suoi diritti su Tomb Raider ad Amazon per un accordo che possiamo svelare in esclusiva pari a circa 600 milioni di dollari per tutto il pacchetto, cosa che lo rende la seconda acquisizione più grande dopo quella dei diritti su Il Signore degli Anelli".

Non ci sono annunci ufficiali al riguardo, ma la questione andrebbe ad innestarsi sulle altre notizie emerse nei giorni scorsi. The Hollywood Reporter ha infatti riferito che Amazon sta lavorando a una serie TV di Tomb Raider, affidata a Phoebe Waller-Bridge, con l'idea anche di creare un universo interconnesso tra giochi, film e serie TV sul franchise in questione.

Non era però emerso il dettaglio dell'acquisizione totale dei diritti su Tomb Raider da parte di Amazon, che dunque sarebbe avvenuta con un accordo da 600 milioni di dollari con Embracer Group. La questione renderebbe peraltro ancora più clamorosa l'acquisizione di Crystal Dynamics da parte di Embracer, vista la differenza di prezzo: ricordiamo infatti che il gruppo svedese ha acquisito da Square Enix i team Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, con tutte le proprietà intellettuali collegate (di cui Tomb Raider è solo una), a un prezzo vicino ai 300 milioni di dollari.