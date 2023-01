Cyberpunk 2077: nuovo aggiornamento introduce il supporto per Nvidia DLSS e Reflex

La versione PC di Cyberpunk 2077 è stata appena aggiornata da CD Project Red, ottenendo il supporto per Nvidia DLSS 3.0 e Reflex. Manca invece l'Overdrive Ray Tracing promesse dallo studio di sviluppo polacco qualche settimana fa.

Attualmente l'unico modo per provare DLSS 3 è quello di possedere una scheda della serie RTX 4000 di Nvidia. Un altro modo è abbonarsi a GeForce Now, fascia Ultimate, da poco aggiornata alle RTX 4080. Cyberpunk 2077 è uno dei giochi in cui DLSS 3 funziona meglio, non causando latenza negli input. Quindi, chi possiede l'hardware adatto, potrà godere di un buon aumento di prestazioni

A questo punto sarebbe interessante sapere quando sarà lanciato l'aggiornamento con l'Overdrive Ray Tracing. Speriamo a breve, anche se non c'è ancora una data ufficiale.

La collaborazione tra CD Projekt Red e Nvidia è sempre più fruttuosa, con la seconda che utilizza i titoli della prima, in particolare Cyberpunk 2077, come showcase delle sue nuove tecnologie, nonostante sia uscito ormai più di due anni fa.