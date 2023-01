Tomb Raider: Amazon vuole creare un universo interconnesso tra giochi, film e serie TV

I recenti movimenti di Amazon sul brand Tomb Raider svelano un progetto più ampio rispetto a quanto si potesse pensare in precedenza, con un rilancio del franchise in diversi ambiti multimediali e la creazione di un universo interconnesso tra giochi, serie TV e film.

Questa settimana abbiamo visto che Amazon sembra avere in programma una serie TV su Tomb Raider, affidata alla vincitrice di Emmy, Phoebe Waller-Bridge, che dovrebbe fare da sceneggiatrice e produttrice dello show. In precedenza, Amazon ha annunciato che farà da publisher per il nuovo videogioco di Tomb Raider in sviluppo presso Crystal Dynamics, e le cose sembrano a questo punto rientrare in un progetto ampio messo in piedi dalla compagnia.

Ancora da Hollywood Reporter arriva l'indiscrezione sui lavori in corso presso Amazon, che comprenderebbero anche un nuovo film, il quale andrebbe a collegarsi al gioco in sviluppo e alla serie TV di Tomb Raider, creando un universo interconnesso attraverso un progetto di ampia portata in stile Marvel o Star Wars.

Secondo una fonte contattata dalla rivista di settore, sembra che il progetto sia uno dei più grandi mai messi in piedi da Amazon sul fronte multimediale, subito dopo Il Signore degli Anelli in termini di ampiezza e investimenti richiesti. Considerando che per la serie sui libri di Tolkien si è parlato (in maniera non ufficiale) di circa 250 milioni di dollari spesi nella produzione, possiamo pensare che per Tomb Raider si prospettino investimenti davvero importanti.

A questo punto attendiamo eventuali conferme, visto che, al momento, Amazon non ha ancora annunciato nulla sul fronte serie TV e film, ma qualche notizia potrebbe emergere a breve. Nel frattempo, il nuovo capitolo di Tomb Raider in termini videoludici è già confermato e secondo alcune voci di corridoio sarebbe già ben avviato e destinato ad arrivare prima di Perfect Dark, altro titolo in sviluppo presso Crystal Dynamics.